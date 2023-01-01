Окупанти вранці обстріляли Очаків, снаряди влучили в житловий сектор та будівлю пожежно-рятувальної частини, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Приблизно о 5 годині ранку росіяни обстріляли м. Очаків на Миколаївщині.

Про це повідомляє у фейсбуці Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається нас залякати і не цурається використовувати різноманітні методи та види озброєння, не стидаючись порушувати міжнародні правила та права. Спляче місто обстрілює в перші години нового 2023 року. Так, близько п’ятої години ранку, росіяни вкотре вдались до терору і обстріляли м. Очаків Миколаївського району області. Снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22 державної пожежно-рятувальної частини. В підрозділі повилітали вікна, зруйноване перекриття будівлі та покриття гаража.

Особовий склад врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста. Чергова диспетчерка, яка перебувала на робочому місці, залишилась неушкодженою", - йдеться в повідомленні.

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