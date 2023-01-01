Прикордонники знищили десяток окупантів та взяли в полон двох колишніх в’язнів на Бахмутському напрямку, - ДПСУ. ФОТО

Учора прикордонники на Бахмутському напрямку відбили декілька штурмових атак окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, у стрілецькому бою наші захисники знищили до десятка загарбників і взяли в полон двох колишніх в’язнів. Російське командування, не рахуючись з втратами, відправляє їх на штурм українських опорних пунктів.

"А на Луганщині аеророзвідка ДПСУ виявила в лісосмузі російську БМП. Для "привітання новорічним салютом" прикордонники залучили артилеристів однієї з механізованих бригад. "Беху" знищено разом з екіпажем", - йдеться у повідомленні.

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