Прикордонники збили ворожий безпілотник на Донеччині. ФОТОрепортаж

На Донеччині прикордонники збили ворожий БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Днями над своїми позиціями охоронці кордону виявили російський безпілотник. Ворожий дрон шпигував за діями наших сил на одному з напрямків у Донецькій області. По "пташці" противника відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучними пострілами квадрокоптер збили, він впав біля позицій наших оборонців", - йдеться у повідомленні.







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