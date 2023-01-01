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Кличко зустрічав Новий рік разом із захисниками у Бахмуті на їхнє запрошення. ФОТО

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Мер Києва Віталій Кличко приїхав у Бахмут на запрошення військових і зустрічав Новий рік разом з ними.

Відео і привітання з Бахмуту Кличко оприлюднив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни захищають українців удень і вночі, в будні та в свята, в дощ і сніг. І зустрічають Новий рік у бойових умовах. Втомлені, з бажанням виспатися, обійняти в свята близьких, від яких вони далеко. Але - незламні і рішучі. Бійці запросили мене зустріти Новий рік з ними. Тож поїхав підтримати, подякувати, відвезти допомогу спорядженням. Та подарувати невеличку культурну програму для підтримки бойового духу", - повідомив Віталій Кличко.

Кличко зустрічав Новий рік разом із захисниками у Бахмуті на їхнє запрошення 01

Також Кличко розповів про військових, з якими святкував Новий рік.

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"Четверта бригада Національної гвардії України, батальйон "Свобода". Бахмут. Хлопці, які боронять нашу неньку Україну кожного дня, захищаючі нашу територіальну цілісність, незалежність і мир кожного з українців. І зроблять все для того, щоб наступний рік, 2023-й, був роком миру. Щоб кожен, хто прийшов зі зброєю, покинув нашу територію вперед ногами. Слава Україні!" - наголосив Віталій Кличко.

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Віталька молодець, чоловік і патріот!
  • растуди
    Респектище. І бійцям, і нашому меру
  • Радость
    Нехай вас оберігають вищі сили
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