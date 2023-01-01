Внаслідок російського обстрілу Києва значно постраждали будівлі Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу 31 грудня значних ушкоджень зазнали будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це йдеться на сторінці КНУ імені Тараса Шевченка у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Країна-терорист росія продовжує завдавати значних ударів по цивільних, інфраструктурних та культурних об’єктах, намагаючись видати їх за військові. Мета цих атак – посіяти страх, зруйнувати культурно-генетичні зв’язки нашої нації, завадити розвитку освіти й культури.

У переддень нового року, 31 грудня 2022, внаслідок ракетної атаки було ушкоджено будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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Значних ушкоджень зазнали корпуси:

Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини"

Географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка

Факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка

Факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка

Факультету комп’ютерних наук та кібернетки

Факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем КНУТШ

Механіко-математичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

Кафедри ядерної фізики, кріогенного комплексу Фізичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка

спорткомплексу

Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка

деяких гуртожитків Студмістечка КНУ.

Цього разу збитки, завдані падінням ракети, у рази перевищуватимуть ті, яких зазнав Університет під час масованого ракетного обстрілу середмістя Києва 10 жовтня 2022 року, коли були ушкоджені будівлі Головного (Червоного) навчального корпусу, ННІ філології (Жовтий корпус), Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, хімічного факультету, а також оранжереї Ботанічного саду імені О. Фоміна.

Уже сьогодні, 1 січня 2023 року, родина Шевченкового університету зібралася разом, щоб якнайшвидше розпочати роботи з прибирання будівель і території від розбитого скла та закриття вибитих вікон плівкою та фанерою, аби захистити приміщення та лабораторне обладнання від холоду й опадів. Це те, що потрібно зробити першочергово, адже для повного відновлення потрібні будуть значні сили і фінансові ресурси", - йдеться у повідомленні.























































