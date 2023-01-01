Біля одного з населених пунктів Київщини виявили уламки російської ракети Х-55, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

У Київській області неподалік від населеного пункту виявлені уламки ракети Х-55, випущеної російськими загарбниками під час масованої атаки 31 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі.

"Уламки російської ракети виявили в одному із районів Київщини після вчорашнього масованого ракетного удару ворога. Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту. Потерпілі та руйнування відсутні. Дякуємо нашим Силам ППО за відмінну роботу", - розповів він.

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