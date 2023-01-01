ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналіст і блогер Денис Казанський, на основі повідомлень у російських соцмережах, оприлюднив інформацію про влучне потрапляння ЗСУ в приміщення з мобілізованими росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Казанський зазначив: "У Макіївці окупантам прилетів новорічний подарунок. Ударом "Хаймарса" було знищено 19 училище у селищі Шлях Ілліча, де знаходилася казарма російських мобіків. Від будівлі практично нічого не лишилося. У місцевих чатах макіївчани повідомляють про сотні загиблих.

Зважаючи на те, що заскиглили навіть пропагандисти Владлен Татарський, Данило Безсонов і Царьов, втрати справді зашкалюють. Точних цифр ніхто не розкриє, але за тональністю постів зрозуміло, що вони дуже високі. Тож у новорічні свята родичам мобілізованих росіян доведеться зустрічати сотні трун з України.

Знову ж таки маємо гарний привід порівняти дії Росії та України. Якщо російські м'ясники на новий рік без жодного сенсу били дорогими крилатими ракетами по цивільним, то ЗСУ спрацювали професійно і точково. Ліквідували кого треба".

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