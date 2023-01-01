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ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Журналіст і блогер Денис Казанський, на основі повідомлень у російських соцмережах, оприлюднив інформацію про влучне потрапляння ЗСУ в приміщення з мобілізованими росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Казанський зазначив: "У Макіївці окупантам прилетів новорічний подарунок. Ударом "Хаймарса" було знищено 19 училище у селищі Шлях Ілліча, де знаходилася казарма російських мобіків. Від будівлі практично нічого не лишилося. У місцевих чатах макіївчани повідомляють про сотні загиблих.

Зважаючи на те, що заскиглили навіть пропагандисти Владлен Татарський, Данило Безсонов і Царьов, втрати справді зашкалюють. Точних цифр ніхто не розкриє, але за тональністю постів зрозуміло, що вони дуже високі. Тож у новорічні свята родичам мобілізованих росіян доведеться зустрічати сотні трун з України.

Знову ж таки маємо гарний привід порівняти дії Росії та України. Якщо російські м'ясники на новий рік без жодного сенсу били дорогими крилатими ракетами по цивільним, то ЗСУ спрацювали професійно і точково. Ліквідували кого треба".

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ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер 01
ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер 02
ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер 03
ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер 04
ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер 05
ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер 06
ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер 07
ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляють про сотні вбитих, - блогер 08

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Топ коментарі

  • olele
    Це стосується анонсу https://t.me/Dobriy_Shubin_Donetsk_ukr/11077
    Коротше, в окупованій Макіївці, дикі обізяни вирішили зробити кацапську базу на території ПТУ-19. І напхали туди м'яса більш тисячі тушок. Ми досі сперечаємося, бо цифра може бути значно більшою з деяких причин.
    Цей факт дуже зацікавив Хімарсят). А я трохи підлив олії у вогонь - бо будівля міцна, залізобетонна. Вислав фото, щоб було зручно розлічити потужність удару.
    Як інженер з багатим досвідом скажу - Хімарсята рахують дуже добре. З математикою в них все гаразд. Будівлі більш немає. Зовсім. Усі ракети - у ціль (давайте вата, *******, що ЗСУ ******* неточно і у мирняк). Сам Да Вінчі не зробив би краще) А ще - Хімарсята зробили це точно у Новорічну годину. Це - найкращій подарунок під ялинку у моєму житті.
    Дуже дякую усім причетним - кожен зробив свою роботу на відмінно. Українці - непереможні. Хімарсятам - низький уклін)
    Знаю, що підари мене читають - ви усі здохнете. Мені більш нічого вам сказати. (с) Добрий Шубін
  • baba parasya
  • vadyan
    Там було три ракети : в 23.59, в 00.00 та в 00.01
    Як раз коли дамбасяни на виступ ***** оргазмували
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