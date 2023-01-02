Під час повітряної тривоги пролунав вибух у Деснянському районі Києва. ФОТО

Внаслідок атаки Києва російськими шахедами вночі 2 січня у Деснянському районі Києва пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив: "Вибух у Деснянському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом".

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко надав більш детальну інформацію: "За попередніми даними падіння уламків бпла на проїзжу частину дороги. Пошкодження вікон будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Працюють екстренні служби", - повідомив він.

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Також повідомляється, що на місці падіння уламків в Деснянському районі є потерпілий. 19-тирічний молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.