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Під час повітряної тривоги пролунав вибух у Деснянському районі Києва. ФОТО

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Внаслідок атаки Києва російськими шахедами вночі 2 січня у Деснянському районі Києва пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі мер Києва Віталій Кличко. 

Він зазначив: "Вибух у Деснянському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом".

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко надав більш детальну інформацію: "За попередніми даними падіння уламків бпла на проїзжу частину дороги. Пошкодження вікон будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Працюють екстренні служби", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області лунають вибухи - працює ППО

Також повідомляється, що на місці падіння уламків в Деснянському районі є потерпілий. 19-тирічний молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту.

Під час повітряної тривоги пролунав вибух у Деснянському районі Києва 01

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Топ коментарі

  • Oleh Hello d7d2b035
    У свята люди відпочивають, розслабляються і розсіюють увагу, тому для людожера путіна, нажаль, це природний час для атаки.
  • Sergey Sheshenya
    Дроны-камикадзе сейчас летят в основном по Киеву. Скажем так, половина ракет и дронов летит по Киеву, это их лакомая цель- столица.
  • Герхард
    Тобто, Кірюша Тимошенко розповсюджує інфу з телеграму, яку просили не розповсюджувати.
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