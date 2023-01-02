Наслідки ворожої атаки дронами на Київщину. ФОТОрепортаж

Держава-агресор в черговий раз атакувала Київщину дронами - прокурори фіксують наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 2 січня 2023 року окупаційні війська РФ з використанням безпілотних літальних апаратів атакували Київщину.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає, інформація наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працюють прокурори та слідчі, які документують порушення норм міжнародного гуманітарного права країною-агресором.

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