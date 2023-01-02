Росіяни почали ремонтувати будинок в окупованому Маріуполі, але в процесі половина будівлі обвалилася, - Андрющенко. ФОТО
12 49522
Російські загарбники розпочали ремонт будинку в тимчасово окупованому Маріуполі, але під час цього половина будівлі обвалилася.
Про це розповів радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни взялись ремонтувати будинок в Кальміуському районі в районі готелю Дружба. Змінили вікна, радіатори опалення та почали ремонт даху.
Але, щось пішло не так. Та в процесі ремонту половина будинку просто обвалилась", - зазначив він.