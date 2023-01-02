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Росіяни почали ремонтувати будинок в окупованому Маріуполі, але в процесі половина будівлі обвалилася, - Андрющенко. ФОТО

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Російські загарбники розпочали ремонт будинку в тимчасово окупованому Маріуполі, але під час цього половина будівлі обвалилася.

Про це розповів радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни взялись ремонтувати будинок в Кальміуському районі в районі готелю Дружба. Змінили вікна, радіатори опалення та почали ремонт даху.
Але, щось пішло не так. Та в процесі ремонту половина будинку просто обвалилась", - зазначив він.

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Росіяни почали ремонтувати будинок в окупованому Маріуполі, але в процесі половина будівлі обвалилася, - Андрющенко 01
Росіяни почали ремонтувати будинок в окупованому Маріуполі, але в процесі половина будівлі обвалилася, - Андрющенко 02

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
  • Zalet
    Руский мир: разруха, смерть и балет.
  • Urs
    хотели многоэтажную избу построить?
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