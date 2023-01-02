Росіяни почали ремонтувати будинок в окупованому Маріуполі, але в процесі половина будівлі обвалилася, - Андрющенко. ФОТО

Російські загарбники розпочали ремонт будинку в тимчасово окупованому Маріуполі, але під час цього половина будівлі обвалилася.