Російські окупанти обстрілювали Донеччину вночі та вранці, обійшлося без жертв, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар та околиці міста. Також обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки.



На Донецькому напрямку періодичних обстрілів зазнавала Мар'їнка та околиці Очеретинської громади. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а на ранок місто зазнало обстрілу з Градів.



На Горлівському напрямку найбільше постраждала Костянтинівська громада - пошкоджено будинок в Іванопіллі та будинок в Олександро-Шультиному.



На Лисичанському напрямку - близько 30 прильотів по Зарічному, Торському і Тернам Лиманської громади - без жертв", - йдеться в повідомленні.

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