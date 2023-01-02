Російські окупанти обстрілювали Донеччину вночі та вранці, обійшлося без жертв, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Вночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар та околиці міста. Також обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки.
На Донецькому напрямку періодичних обстрілів зазнавала Мар'їнка та околиці Очеретинської громади. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а на ранок місто зазнало обстрілу з Градів.
На Горлівському напрямку найбільше постраждала Костянтинівська громада - пошкоджено будинок в Іванопіллі та будинок в Олександро-Шультиному.
На Лисичанському напрямку - близько 30 прильотів по Зарічному, Торському і Тернам Лиманської громади - без жертв", - йдеться в повідомленні.