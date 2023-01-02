Судитимуть двох військових РФ, які розстріляли цивільного під час окупації Гостомеля. ФОТО
Про це в телеграмі повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин по вул. Свято-Покровській окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт.
Для розвантаження та переміщення боєприпасів вони намагалися залучити місцеве цивільне населення.
Один з мешканців відмовився. Тоді окупанти з метою залякування відвели чоловіка у лісопосадку начебто для розстрілу. Коли чоловік вдруге відмовився допомагати загарбникам, один з командирів віддав підлеглому наказ розстріляти чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Прокурори спільно з СБУ та управлінням карного розшуку столичної поліції ідентифікували російських військовослужбовців, причетних до вбивства громадянина України.