Судитимуть двох військових РФ, які розстріляли цивільного під час окупації Гостомеля. ФОТО

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це в телеграмі повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.



Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин по вул. Свято-Покровській окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт.



Для розвантаження та переміщення боєприпасів вони намагалися залучити місцеве цивільне населення.

Один з мешканців відмовився. Тоді окупанти з метою залякування відвели чоловіка у лісопосадку начебто для розстрілу. Коли чоловік вдруге відмовився допомагати загарбникам, один з командирів віддав підлеглому наказ розстріляти чоловіка", - йдеться в повідомленні.



Прокурори спільно з СБУ та управлінням карного розшуку столичної поліції ідентифікували російських військовослужбовців, причетних до вбивства громадянина України.

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