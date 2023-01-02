Наслідки вибухів у Деснянському районі Києва. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки у столиці постраждала людина. Вночі 2 січня до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибухи у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину, в 9-поверховому житловому будинку було пошкоджено балкони та шибки на 3,4,6 поверхах.

Рятувальники негайно розпочали пошуки ймовірних потерпілих. В одній із квартир на 8-му поверсі знаходився 19-річний хлопець із порізом стопи, якому бійці допомогли дістатися карети швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Також читайте: Під час повітряної тривоги пролунав вибух у Деснянському районі Києва. ФОТО









