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Наслідки вибухів у Деснянському районі Києва. ФОТОрепортаж

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Внаслідок ворожої атаки у столиці постраждала людина. Вночі 2 січня до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибухи у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину, в 9-поверховому житловому будинку було пошкоджено балкони та шибки на 3,4,6 поверхах.

Рятувальники негайно розпочали пошуки ймовірних потерпілих. В одній із квартир на 8-му поверсі знаходився 19-річний хлопець із порізом стопи, якому бійці допомогли дістатися карети швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Також читайте: Під час повітряної тривоги пролунав вибух у Деснянському районі Києва. ФОТО

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Колись давно в лабораторії одного НДІ ми з колегами проводили досить таки цікавий експеримент: направленим імпульсом електромагнітного поля (ЕМІ) змінювали напрямок орієнтації доменів мікрочіпів довгострокової пам'яті на протилежний. Це призводило до зчитування процессором бітів інформації, до прикладу, не як "10101", а навпаки - "01010".
    Як відомо, рашистські дрони-камікадзе Шахед-136/херань-2 летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
    При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами повітря-повітря, а зі своїх штатних авіаційних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати Ш-30-1 по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (нещодавня втрата літака МІГ-29 біля Вінниці тому доказ).
    Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
    В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад, Києва - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.9 або 001101- 00001.
    Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракет і дронів з України в Африку таким же методом:
    Харків - Ум Кадада, Судан;
    Одеса - Бурем, Малі
    Запоріжжя - Совдарі, Судан;
    Львів - Мараді, Нігер
  • Dmitry Light
    Я таких занимательных представлений о работе электроники еще не видел.🙃
  • Евгений Пономарев b15b2ab9
    А если на эти чипы надеты шапочки из фольги, будут домены переворачиваться?
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