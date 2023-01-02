Атака дронами на Київ: постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури, розпочато розслідування. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, в ніч на 2 січня 2023 року збройні сили РФ в порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснили масовану повітряну атаку дронами-камікадзе по середмістю Києва.
"Обійшлося без жертв. Постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють працівники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти. У ході оглядів виявлено уламки збитих безпілотних літальних апаратів, триває їх ідентифікація. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.