Атака дронами на Київ: постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури, розпочато розслідування. ФОТО

Розпочато розслідування за фактом атаки дронами на столичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 2 січня 2023 року збройні сили РФ в порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснили масовану повітряну атаку дронами-камікадзе по середмістю Києва.

"Обійшлося без жертв. Постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють працівники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти. У ході оглядів виявлено уламки збитих безпілотних літальних апаратів, триває їх ідентифікація. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

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