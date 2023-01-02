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Атака дронами на Київ: постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури, розпочато розслідування. ФОТО

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Розпочато розслідування за фактом атаки дронами на столичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 2 січня 2023 року збройні сили РФ в порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснили масовану повітряну атаку дронами-камікадзе по середмістю Києва.

"Обійшлося без жертв. Постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють працівники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти. У ході оглядів виявлено уламки збитих безпілотних літальних апаратів, триває їх ідентифікація. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

Атака дронами на Київ: постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури, розпочато розслідування 01

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Топ коментарі

  • Dyukov
    герань.... москвич 3.... копия страны... Черти одним словом.
  • Sol Invictus 522a166f
    зеленая шобла памятники рашистам мешками с песком обкладывает, а также обложить генераторы у них ума не хватает .... либо сетку стальную по периметру натянуть ... по крайней мере от мопедов это бы спасло ... а мешки бы и ракету остановили
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Зелена шобла -***** тільки шашлики справно може робити.
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