У РФ заявили про обстріл села в Бєлгородській області. ФОТО

Село Муром у Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області потрапило під обстріл. Постраждали приватні будинки й автомобіль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Під обстріл ЗСУ потрапило село Муром у Шебекінському міському окрузі. Постраждалих немає. Є пошкодження у 2 приватних домоволодіннях – уламками снаряда вибиті вікна та пошкоджено дах. Також постраждав один автомобіль. Оперативні служби на місці, адміністрація продовжує побудинковий обхід території", - написав Гладков.

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