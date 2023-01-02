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На Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, якого російські військові розстріляли під час окупації. ФОТО

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Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 50-річного чоловіка, загиблого від рук окупантів.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 6 березня 2022 року мешканець с. Правдине Херсонської області їхав на мопеді поблизу села. Дорогою він опинився неподалік колони російської техніки та був одразу ж розстріляний військовими РФ з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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На Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, якого російські військові розстріляли під час окупації 01
На Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, якого російські військові розстріляли під час окупації 02

Топ коментарі

  • alexandr shamov
    На ближайшие столетия - никакого прощения кацапам-живодерам. Шобы ихнее и десятое колено корчилось в предсмертных судорогах.
  • 18c49ed2
    Кстати, это он сказал в Каланчаке в считанных километрах от Перекопа на полицейских учениях по разгону демонстраций (!!) несогласных с его политикой. Он и не думал оборонять юг. Он готовился разгонять демонстрации патриотов.
  • 18c49ed2
    Будут. Столько оружия раздали отморозкам из тюрем - обязательно выстрелит внутрь страны. 90е им покажутся райским временем.
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