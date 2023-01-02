Українські новобранці пройдуть навчання у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Новобранці ЗСУ, які мають невеликий військовий досвід або й зовсім не мають його, впродовж 5 тижнів пройдуть навчання у Великій Британії, де набудуть навичок, потрібних для виживання та ефективності в бойових діях на передовій.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Навчальна програма для українських новобранців, яка триває у Великій Британії, має надати їм бойові вміння, які дозволять воїнам-добровольцям захищати свою батьківщину від російської агресії. Навчання призначені для новобранців-добровольців, які приєдналися до Збройних сил України з невеликим або без попереднього військового досвіду, щоб навчити їх навичок, потрібних для виживання та ефективності в бойових діях на передовій", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що навчальний курс ґрунтується на курсі для резервістів Сухопутних військ Збройних сил Великої Британії, проводитиметься щонайменше протягом п’яти тижнів.

За даними Генштабу, Велика Британія виділила 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні, зокрема протитанкові ракети (включаючи NLAW, Javelin, Brimstone та іншу протитанкову зброю), реактивні системи залпового вогню, бронемашини, логістичні транспортні засоби, машини Stormer оснащені пусковими установками Starstreak і сотнями ракет, морські ракети Brimstone, артилерійські боєприпаси, боєприпаси для стрілецької зброї, протиконструкційні боєприпаси та 4,5 тонни пластичної вибухівки, шоломи, бронежилети, медичне приладдя, прилади нічного бачення, зимовий одяг.









































