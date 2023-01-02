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Всеукраїнська акція "Згуртовані": Героями бордів стали воїни ЗСУ та волонтери. ФОТО

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Збройні Сили України доєдналися до всеукраїнської кампанії зовнішньої соціальної реклами "Згуртовані".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"До всеукраїнської кампанії зовнішньої соціальної реклами "Згуртовані" за ініціативи "Повернись живим" та спільно з незалежною медійною екосистемою The Ukrainians доєднались Збройні Сили України. Ціль "Згуртованих" — вкотре показати, що, попри плани ворога, Україна та її люди сильні й згуртовані", - йдеться у повідомленні.

Всеукраїнська акція Згуртовані: Героями бордів стали воїни ЗСУ та волонтери 01

Героями бордів та сітілайтів стали боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, досвідчений аеророзвідник Євген Авдєєв, командир інженерно-саперної роти 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Ігор Мавдрик та командир роти вогневої підтримки 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Олександр Петриков.

Разом із військовими героями кампанії також стали ветерани, співробітники Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим": старший інструктор зі стрільби із закритих позицій Андрій Моруга, старший інструктор зі спеціальної інженерної підготовки Євгеній Антипенко та керівниця Інструкторського відділу Вікторія Дворецька.

Також до ініціативи долучилися прості українці — люди, які донатять для війська через "Повернись живим", повідомляють в ЗСУ. Героями бордів стали 73-річний науковець Матей Чорноморець, який підтримує ЗСУ з 2014 року, підприємиця зі Львова Марта Турецька, чия команда продовжує допомагати армії, попри те, що їхнє виробництво у Рубіжному на Луганщині зруйнували окупанти, та проєктний менеджер Андрій Палійчук, який системно донатить для ЗСУ разом зі своєю великою родиною — дружиною та трьома дітьми.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Тімоті Снайдер опублікував у себе в Твітері фото українського захисника, який в окопі читає книгу і підписав його так: "Найвища честь для автора - читач".
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • lammer ya
    І що, жодного борда зі сталевояйким?
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