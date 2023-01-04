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Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила. ФОТО

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На Сумщині поліцейські припинили діяльність місця розпусти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Сумської області. 

Як зазначається, співробітники Управління міграційної поліції спільно з працівниками відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області, слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури м. Суми задокументували діяльність місця розпусти, замаскованого під вигляд масажного салону, що утримувався з метою звідництва для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

"Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів провадження та у приміщенні салону правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, комп’ютерну техніку, 13 тисяч гривень, 700 євро та засоби гігієни", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження. Слідство триває.

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Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила 01
Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила 02
Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила 03

Тим часом, у соцмережах вже жартують із цієї нагоди:

Поліція знайшла на Сумщині інтимний салон із дівчатами та негайно його закрила 04

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Топ коментарі

  • Yevgen Shevchenko
    Кому заважає бордель?

    Це треба легалізувати, а не "боротися"!
  • Player New
    Невже хтось думає що проституція зникне? Чи ті дівчата припинять нею займатися? У НАС НАРДЕПИ В ВЕРХОВНІЙ РАДІ ПОВІЇ ЗАМОВЛЯЮТЬ. Легалізувати й нехай платять податки державі, а не бандитам.
  • Kozak Palestina
    мусора займаються як завжди. Хто не оплатив того до цюпи. Судячи по купюрам в 1 долар тут саме було не густо. Але такі ідіоти хоч би посоромидись такі купіюри виставляти на огляд всього світу. Москалі зараз будуть казати, що за долар в Україні можна відвідати будинок розпусти.
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