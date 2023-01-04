СБУ затримала в Херсоні зрадника, який охороняв будівлі рашистів під час окупації міста. ФОТО

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Зловмисником є мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це йому запропонували "посаду" у створеному агресором "управлении МВД по городу Херсону". Там він добровільно погодився увійти до складу "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ. Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка.", - йдеться в повідомленні.

Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору. Під час таких "нальотів" здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень.

Після звільнення Херсона зловмисник хотів "загубитись" у місті й таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанта виявили "посвідчення" фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

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