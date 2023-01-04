Ніч на Донеччині: удари з "Градів" по Авдіївці та обстріли Курахового. У центрі Бахмута пошкоджено історичну будівлю. ФОТОрепортаж

Цієї ночі росіяни продовжували стріляти по всій лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку відбувалися обстріли Вугледара та поблизу Водяного і Пречистівки - без жертв.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 4 поранено внаслідок обстрілів Курахового - снаряд влучив у 5-поверхівку. Також вночі росіяни стріляли по Гірнику Курахівської громади, а зранку - по Веселому Очеретинської громади та 4 рази з Градів по Авдіївці. Там обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

За даними Кириленка, на Горлівському напрямку під вогонь потрапила Костянтинівка - росіяни поцілили у промислову зону та поблизу школи. У місті ніхто не постраждав. У Соледарській громаді 1 людина загинула у Благодатному, пошкоджено 8 будинків у Парасковіївці та 5 будинків у Никифорівці. У Бахмуті пошкоджено історичну будівлю в центрі міста.

На Лисичанському напрямку впродовж доби зафіксовано понад 20 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади. Без постраждалих.

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