Судитимуть мешканця Чернігівщини за співпрацю зі спецслужбами Білорусі, - СБУ. ФОТО

Чернігівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за підбурювання до державної зради, вчинене в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи військовослужбовцем Сил територіальної оборони, на початку серпня 2022 року повідомив сторонній особі, яка планувала перетнути кордон у напрямку РБ, місце дислокації підрозділів ЗСУ та мобільні номери представників територіальної оборони.

Він рекомендував надати ці відомості співробітникам спецслужб РБ для уникнення відповідальності за незаконний перетин кордону.

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За даними пресцентру СБУ, затриманий організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації наприкінці 2022 року. Під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого. Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб білорусі. Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що особливу увагу звертав на місця проживання командного складу українських військ.

Отримані відомості намагався передати до РФ через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру за:

- ст. 111 (державна зрада);

- ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

- ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.



