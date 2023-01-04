Склад з награбованою українською символікою виявили на визволеній Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські загарбники збирали українську символіку як трофеї. Потім планували відправити додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

"В одному з деокупованих населених пунктів Херсонщини було знайдено склад з українською символікою. Окупанти навмисне збирали українські символи аби відправляти до дому як трофеї з так званої "специальной военной операции", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти під час "фільтрації" вивезли з села на Луганщині половину жителів: застосовують до них "колективну відповідальність", - Центр нацспротиву









