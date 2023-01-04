Російські військові вдарили по Бахмуту з артилерії, загинули дві жінки, - поліція. ФОТОрепортаж

4 січня близько 12:00 війська РФ вдарили по місту з артилерії. Осколки вбили двох літніх жінок

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Сьогодні близько 12:00 війська РФ вдарили по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив у дорогу. Осколками смертельно покалічило двох літніх жінок.

Наразі евакуаційна група поліції "Білий Янгол" доставляє тіла до моргу. Надалі встановлюватимуть особи загиблих", - йдеться в повідомленні

Жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу. Залишаючись під вогнем, люди щомиті ризикують своїм життям.

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