Новини Фото • Хабарники

Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які "кришували" нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

4 43229
Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області. До організації оборудки причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, посадовець налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців. За регулярні "внески" він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет.

"За "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців. До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито спробу підкупу керівника Держлікслужби. Пропонували $10 тис. за дозвіл на ввезення наркотичних лікарських засобів, - СБУ. ФОТО

За даними СБУ, наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 01
Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 02
Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 03
Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 04
Затримано посадовця БЕБ та місцевого депутата, які кришували нелегальний збут підакцизних товарів на Закарпатті, - СБУ 05

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури і сприяння Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Євгена Плинського писав, що СБУ затримала під час отримання хабаря детектива новоствореного підрозділу БЕБ на Закарпатті.

Топ коментарі

  • Voc Vox
    Березовый сок

    А вот это уже орейро! "Ищут пожарные, Ищет милиция,
    Ищут фотографы. В нашей столице,
    Ищут давно, Но не могут найти.
    Биографию послицы-сексологини."

    Её назначили даже без подачи документов? Потому что биографию надо подавать, как обязательный документ. Но её нет. При этом Офис президента Украины (ОПУ) перенаправил запрос на предоставление биографии нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук в Министерство иностранных дел Украины, хотя по состоянию на 29 декабря 2022 года новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол не состояла в трудовых отношениях с МИДом.

    Интересно, кому это она провела мастер-класс по... оральному мастерству, если её даже без биографии назначили?
  • Frol Fedoroff
    Хорошо жить сейчас в Закарпатье. Ни обстрелов, ни тревог, ни комендантского часа. Живи, радуйся и воруй . Вот не верю, что старший детектив вор, а его начальник кристально честен
  • Саша Киев
    Бюро економічної безпеки створено замість системної корупційної структури- податкової міліції . Але туди перебігли колишні податкові міліціонери , яких призначали на посади не прозоро із скандалами та їмовірно теж корупційним шляхом...Тому БЕБ просто зайняло чи намагається зайняти корупційну нишу , яку займала податкова міліція ...Керівника БЕБ Мельника , який з2000 працював податковим міліціонером, з 2014 очолював Головне слідче управління ДФС України, а з 2020 року був головою всієї податкової міліції (під час її ліквідації) призначали зі скандалами всупереч спротиву громадькості ....його заступник Кучеренко такий же...колишній податківець працював першим заступником начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві...та навіть прихітрився отримати у 2015 посаду і попрацювати начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву...але був вимушений у 2017 знову повернутися до ДФС...але вже на посаду першого заступника начальника ГУ ДФС у Київській області. Також вони понабирали цих дедективів без конкурсу..
    Те що вини почнуть робити те саме що і податкова міліція-займатися вимаганням, здирництвом кришиванням і перешкоджанням бізнесу було лише питання часу
    Навіть Верховна Рада створила у грудні 2022 тимчасову комісію для розслідування можливих фактів їх незаконної діяльності в т.ч. і порушення конкурсних засад
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини