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Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів. ФОТОрепортаж

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Волонтери ГО "Справа Громад" разом з Фондом Порошенка готують сім нових мобільних побутових комплексів для військових, які передадуть на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 01
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 02

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Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 03
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 04

Вже кілька таких комплексів працюють на фронті. Перший привезли легендарній 25-й Повітряно-десантній бригаді, яка звільняла Ізюм.

"Це - унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", - розповів Петро Порошенко.

Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 05
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 06

П’ятий президент також поділився світлинами із 79-ї Десантно-штурмової бригади, яка теж нещодавно отримала пересувну лазню.

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"79 окрема десантно-штурмова бригада стоїть на важливих позиціях, не менш гарячих, ніж зараз у Бахмуті. Саме на тих позиціях підбили наші Шилди, і саме там зараз справжнісіньке пекло. Чи очікують військові на гарячих позиціях на бодай елементарний комфорт? Ні. Вологі серветки - це стандарт "комфорту" в таких умовах. І військові до цього звикли. Не жаліються", - констатує Порошенко.

Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 07
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 08

"Ми придумали, як зробити неможливе можливим. Банні комплекси ми доставляли і будемо доставляти на фронт. Бо ж попит - шалений. Просто зараз у роботі виготовлення 7 таких комплексів. До речі, ще можна закинути на них ГО "Справа Громад", а я докладу свою половину суми", - нагадав він. Як відомо, благодійний Фонд Порошенка подвоює зібрані волонтерами кошти.

Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 09
Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів 10

Долучитися до підтримки ЗСУ можна за реквізитами:

Донат-платформа з сувенірами https://spgr.org.ua/uk/

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    бо то військові 79-тої бригади на фронті. Невідомі партії ЄС люди, військові; не виключено, що в них є родичі на окупованій території.
  • Amber
    Зелену босоту не цікавлять наші бійці на фронті , іх цікавить тільки
    бабло , яке йде потоками від всіх краін світу 😠
  • Павло Макаренко b98a634b
    А де зараз кунги Мосійчучки ?
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