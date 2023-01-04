Прикордонники відбили штурм та захопили позиції окупантів на Бахмутському напрямку. Сили оборони просунулися на 300 метрів, - ДПСУ. ФОТО

Російські загарбники продовжують наступ на Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, під прикриттям артилерії окупанти спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь.

"Спроба штурму провалилася, ворог зазнав втрат та почав тікати. Охоронці кордону з воїнами ЗСУ контратакували та зайняли позиції ворога. В ході бою 9 окупантів знищено, ще близько 20 поранено. Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", - йдеться у повідомленні.





