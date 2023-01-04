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Зрадниці, яка влаштовувала свята окупантам на Луганщині, заочно оголошено про підозру, - прокуратура. ФОТО

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Прокуратура оголосила у розшук жінку зі Старобільщини, яка підозрюється у підтримці окупантів: вона публічно дякувала РФ за "відродження Луганської області".

Про це повідомляє прокуратура Луганської області, інформує Цензор.НЕТ

"Жителька селища Мілове на Старобільщині, колишня чиновниця, навесні 2022 року почала співпрацювати з окупаційною владою. Під російським триколором вона організовує концерти, покладання квітів та інші культурні заходи. Вітала з новорічними святами військових окупаційної армії, які дислокуються у населеному пункті", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що псевдопосадовиця пропагандує підтримку РФ серед місцевих, та веде проросійські Telegram-канали, також вона публічно дякувала Воронезькій області РФ за "відродження Луганської області".

За колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України) їй загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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Зрадниці, яка влаштовувала свята окупантам на Луганщині, заочно оголошено про підозру, - прокуратура 01
Зрадниці, яка влаштовувала свята окупантам на Луганщині, заочно оголошено про підозру, - прокуратура 02Зрадниці, яка влаштовувала свята окупантам на Луганщині, заочно оголошено про підозру, - прокуратура 03

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Топ коментарі

  • Drbest Good
    Почему нет четкой фотографии ?

    Где Фамилия, имя?

    Она уже под официальным подозрением . Она уже в судебном процессе.
    Она разыскивается.

    От кого скрываются персональные данные коллаборанта?
    От народа?

    Зачем?!?
  • Urs
    всем, кто был осужден по 111 - серый паспорт пожизненно.
  • Прощай немытая раССея
    А какая разница?....отпустят же потом, как сучку из Харькова...
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