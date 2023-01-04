Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк. ФОТО
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В Ізюмському районі Харківської області внаслідок детонації боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Тернопільській області Сергій Гоцуляк.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
Його життя обірвалось у віці 42 років", - йдеться у повідомленні.