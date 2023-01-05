Повідомлено про підозру корегувальнику вогню по стратегічних підприємствах Запоріжжя, - СБУ. ФОТО

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Запоріжжя за фактами державної зради та виправдування збройної агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік передавав представникам країни-агресора інформацію для корегування обстрілів по стратегічних державних підприємствах та звітував про їх результати.

Він також неодноразово поширював матеріали, що містять глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію РФ проти України та схвалення дій агресора.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснює СБУ.

Також читайте: Колишнього керівника херсонського комунального підприємства судитимуть за держзраду, - прокуратура







Своєю чергою, як зазначає пресцентр СБУ, контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Львівській області.

"Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України. На початку повномасштабного вторгнення його завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС", - йдеться у повідомленні.

Також, прикриваючись "відрядженням", агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний "звіт" для ФСБ.

Наступна його "поїздка" була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури.

Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону.

Однак, контррозвідники СБУ своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.