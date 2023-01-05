Ексгумовано тіло 6-річного хлопчика, який загинув під час ворожого обстрілу Ізюма, - Нацполіція. ФОТО

Поліція ексгумувала тіло дитини, яка загинула внаслідок військової агресії окупантів на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на подвір’ї свого домоволодіння 6-річний мешканець міста Ізюм потрапив під обстріл та отримав поранення, не сумісні з життям.

"Зі слів батьків, дитина загинула 22 березня. Хлопчика поховали на території домоволодіння, а 28 березня працівники похоронного бюро перепоховали його на кладовищі. 5 січня працівники Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло хлопчика. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.







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