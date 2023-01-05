Обстріл Херсона: пошкоджено пожежну частину і авто рятувальників. ФОТОрепортаж
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Під час сьогоднішнього удару по Херсону пошкоджено пожежну частину, осколками посічено авто рятувальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Херсон сьогодні. Черговий удар по рятувальникам, які захищені від атак міжнародним правом, але на практиці цього права їх ворог позбавляє чи не щодня. Пошкоджено пожежну частину, осколками посічено авто. На щастя, особовий склад не постраждав", - йдеться у повідомленні.