Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 5 січня, на Байковому кладовищі у Києві відбулося прощання із загиблим на війні українським режисером монтажу Віктором Ониськом.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Про загибель Віктора Ониська стало відомо 2 січня. Віктор Онисько працював як режисер монтажу зокрема над кінострічками "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана".
У Віктора Ониська залишилася 9-річна донька.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук