Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 січня, на Байковому кладовищі у Києві відбулося прощання із загиблим на війні українським режисером монтажу Віктором Ониськом.