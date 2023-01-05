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Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 5 січня, на Байковому кладовищі у Києві відбулося прощання із загиблим на війні українським режисером монтажу Віктором Ониськом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Про загибель Віктора Ониська стало відомо 2 січня. Віктор Онисько працював як режисер монтажу зокрема над кінострічками "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана".

У Віктора Ониська залишилася 9-річна донька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько

Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 01
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 02
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 03
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 04
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 05
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 06
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 07
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 08
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 09
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 10
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 11
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 12
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 13
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 14
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 15
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 16
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 17
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 18
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 19
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 20
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 21
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 22
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 23
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 24
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 25
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 26
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 27
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 28
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 29
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 30
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 31
Із режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув у боях за Україну, попрощалися у Києві 32

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