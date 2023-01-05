Наслідки удару по Бериславу, де загинула родина з дитиною. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 5 січня 2023 року російські військові, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл звільненої території Херсонщини.
"Внаслідок влучання снаряду у житловий будинок в м. Херсон загинув молодий чоловік. У м. Берислав від ворожої атаки загинуло троє людей - члени однієї сім’ї, серед яких 12- річна дитина. Загалом від обстрілів щонайменше вісім цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості. В одному з приміських населених пунктів під завалами будинку опинилася людина, на місці працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено понад 20 житлових будинків, будівлі та майно пожежної частини, лінії електропередач та газопроводи.
За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивних систем залпового вогню та мінометів.
Наразі прокурори спільно зі співробітниками поліції проводять необхідні слідчі дії.