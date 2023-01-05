Папа Римський помолився за Україну разом із капеланом з Маріуполя. ФОТО

Папа Римський Франциск помолився за Україну разом із капеланом з Маріуполя Геннадієм Мохненком.

Про це Мохненко розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Була дуже цікава, ґрунтовна розмова. Багато про що, але звісно ж найбільше про Україну, про мій рідний Маріуполь. Помолилися ... разом із Папою Франциском за нашу країну", - написав Мохненко.

За словами капелана, понтифік попросив його вести молитву, а після слова "Амінь" "продовжив її зі сльозами на очах".

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Мохненко також був вражений тим, що Папа Римський напередодні похорону свого попередника, незважаючи на зайнятість, знайшов майже півтори години для спілкування з українським капеланом.

Він подякував Франциску за підтримку українського народу, а Католицькій церкві - за допомогу служінню.

За два дні капелан повернеться до Бахмута.

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