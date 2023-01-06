Вночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено будинки, газопровід та лінію електропередач, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резниченка.

"З десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську. Люди неушкоджені.

Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду", - йдеться в повідомленні.

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