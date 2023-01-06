Росіяни знову обстріляли три райони Харківської області, здійнялася масштабна пожежа, - ОВА. ФОТО

Протягом минулої доби під вогнем ворожої артилерії та мінометів були Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве, Кислівка та інші населені пункти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у Дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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