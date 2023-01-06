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Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі. ФОТОрепортаж

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6 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон російської військової техніки. Вона має позначки "Z".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

"Техніка прибуває "в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави", - йдеться в повідомленні. 

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", до Білорусі перекинули щонайменше 50 одиниць техніки. Примітно, що на багатьох вантажівках є символ "Z".

"Ешелон складається з близько 43-х КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На одній із машин помітили номери з 44-м регіоном РФ – це Західний військовий округ", - зазначають у моніторинговій групі. 

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Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі 01
Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі 02
Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі 03
Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі 04
Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі 05
Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі 06
Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі 07

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Топ коментарі

  • Delko Korki
    белорсы проснулись в рассеи 24 Февраля
  • vit603
    Окупація вже давно там..... відколи російський омон розганяв демонстрантів, переодітий в білоруську форму
  • Merk Alexov
    а ми на них дивитись будем чи може вже час jоbнути?
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