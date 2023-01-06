Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі. ФОТОрепортаж

6 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон російської військової техніки. Вона має позначки "Z".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

"Техніка прибуває "в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", до Білорусі перекинули щонайменше 50 одиниць техніки. Примітно, що на багатьох вантажівках є символ "Z".

"Ешелон складається з близько 43-х КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На одній із машин помітили номери з 44-м регіоном РФ – це Західний військовий округ", - зазначають у моніторинговій групі.

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