СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам будувати блокпости на окупованій частині Харківщини. ФОТО

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області співробітники Служби безпеки викрили ще одного поплічника ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Зловмисником виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору, який під час окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили керівником створеного агресором місцевого "дорожно-ремонтного предприятия", - йдеться в повідомленні.

Перебуваючи на "посаді" чоловік організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки РФ на східний фронт. Зрадник давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів і розфарбовування зупинок автотранспорту в російський "триколор".

Чоловік також постійно агітував місцевих жителів вступати до лав псевдоустанови. Він обіцяв лояльне відношення окупантів та "зарплату" в російських рублях.

Після звільнення Балаклії зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином спробувати уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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