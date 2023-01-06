Наслідки обстрілу центра Курахового, є поранений, - ОВА. ФОТОрепортаж

Зранку 6 січня росіяни обстріляли центр Курахового Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні — там, за попередньою інформацією, є 1 поранена людина.

Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що залишатися в місті - небезпечно та закликав мешканців евакуюватися.

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