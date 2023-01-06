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Пам’ятники Тихонову та Островському демонтували у Харкові. ФОТО

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У Харкові демонтували пам’ятник члену ЦК КПРС Миколі Тихонову та радянському письменнику Миколі Островському.

Про це повідомила депутат Харківської міської ради Ірина Гончарова-Багалій, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові демонтували пам'ятник Тихонову. Тому самому двічі герою соцпраці й члену ЦК КПРС. Не знали, що він досі стояв? На Соборному спуску. Він мав бути демонтований ще у 2016 р. за законом про декомунізацію. Але простояв до кінця 2022. Сподіваюся, тепер на цьому місці встановлять пам'ятник Петру Болбочану, штаб якого знаходився на спуску", - зазначила депутат.

Також за інформацією голови ГО "Декомунізація. Україна" Вадима Позднякова, днями у Харкові демонтували пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському.

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Пам’ятники Тихонову та Островському демонтували у Харкові 01

Пам’ятники Тихонову та Островському демонтували у Харкові 02

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Топ коментарі

  • Mikhail Saveliev
    Кацапьска "культура" виховала сьогоднішніх орків вбивцями та гвалтівниками. Це отрута, а не культура та вона не має місце в Україні
  • Senator 0eaca536
    Краснопузые мавзолейные Обезьяны 🦍 против,ибо пролетайРят чЛенина Сралина живее всех живых...👹👺💀
  • Sol Invictus 522a166f
    когда уже поснимают 1 000 000 танков и прочих совков натыканных по всей Украине ... 30 лет прошло .... я когда вижу эти типа "памятники" мне сразу же вспоминаются зиккураты с Варкрафта ... походу их совки понатыкали чтобы ватники могли манной подзаряжаться и шабаши вокруг них устраивать
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