Пам’ятники Тихонову та Островському демонтували у Харкові. ФОТО

У Харкові демонтували пам’ятник члену ЦК КПРС Миколі Тихонову та радянському письменнику Миколі Островському.

Про це повідомила депутат Харківської міської ради Ірина Гончарова-Багалій, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові демонтували пам'ятник Тихонову. Тому самому двічі герою соцпраці й члену ЦК КПРС. Не знали, що він досі стояв? На Соборному спуску. Він мав бути демонтований ще у 2016 р. за законом про декомунізацію. Але простояв до кінця 2022. Сподіваюся, тепер на цьому місці встановлять пам'ятник Петру Болбочану, штаб якого знаходився на спуску", - зазначила депутат.

Також за інформацією голови ГО "Декомунізація. Україна" Вадима Позднякова, днями у Харкові демонтували пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському.

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