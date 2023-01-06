Обстріл Курахового: рашисти влучили у приватний будинок та інфекційне відділення міської лікарні. ФОТОрепортаж

Рашисти атакували Курахове на Донеччині, влучили у приватний будинок та інфекційне відділення Курахівської міської лікарні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Курахове, Донеччина. Російські війська вчергове атакували населений пункт. Обстріляли центральну частину міста. Є влучання у приватний будинок - пошкоджено вікна та фасад. Також російські снаряди влучили у 2 багатоквартирних будинки - пошкоджено покрівлі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, окупанти завдали удару по Курахівській міській лікарні, зокрема по інфекційному відділенню, де перебувала 21 особа.

"Поранено працівницю лікарні. Їй надається медична допомога. На місцях прильотів працюють екстренні служби", - додав Тимошенко.

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