Росіянин написав у паспорті "Путін х#йло", тільки б не виганяли з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

Громадянин Росії, який мешкає в Україні, не хоче повертатися до Батьківщини. Він розмалював свій російський паспорт.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік перевищив термін перебування в Україні. Коли його виявили прикордонники, розповів, що не хоче повертатися до РФ.

У своєму закордонному паспорті він намалював прапор України з написом "Україна понад усе" та написав "Путін х#йло".

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Прикордонники передали чоловіка для подальшої перевірки співробітникам Національної поліції.