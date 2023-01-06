Росіянин написав у паспорті "Путін х#йло", тільки б не виганяли з України, - Держприкордонслужба. ФОТО
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Громадянин Росії, який мешкає в Україні, не хоче повертатися до Батьківщини. Він розмалював свій російський паспорт.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік перевищив термін перебування в Україні. Коли його виявили прикордонники, розповів, що не хоче повертатися до РФ.
У своєму закордонному паспорті він намалював прапор України з написом "Україна понад усе" та написав "Путін х#йло".
Прикордонники передали чоловіка для подальшої перевірки співробітникам Національної поліції.