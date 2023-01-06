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Росіянин написав у паспорті "Путін х#йло", тільки б не виганяли з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

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Громадянин Росії, який мешкає в Україні, не хоче повертатися до Батьківщини. Він розмалював свій російський паспорт.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік перевищив термін перебування в Україні. Коли його виявили прикордонники, розповів, що не хоче повертатися до РФ.

У своєму закордонному паспорті він намалював прапор України з написом "Україна понад усе" та написав "Путін х#йло".

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Прикордонники передали чоловіка для подальшої перевірки співробітникам Національної поліції.

Росіянин написав у паспорті Путін х#йло, тільки б не виганяли з України, - Держприкордонслужба 01

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    .. Ну , не знаю що й сказати .. Я його розумію .. Я б теж в ту клоаку не поїхав би ні за які гроші .
  • Erlich Bachman
    Оце так відчайдушний вчинок, той хто добре знає як живеться запорєбріком дуууже спішить повертатися туди.
  • Линкин Парк
    Доверяй, но проверяй. Доверия к раССеянцам нет.
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