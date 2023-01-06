Засуджено до позбавлення волі двох інформаторів, які здавали позиції військових ЗСУ в Костянтинівці та Бахмуті, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За підтримання публічного обвинувачення Донецькою обласною прокуратурою суд визнав двох громадян України винними у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм призначено покарання у вигляді 5 років і 6 місяців та 6 років позбавлення волі.

"Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року житель сел. Клебан-Бик Краматорського району, а у травні-липні мешканець м. Бахмут з власних телефонів через мессенджер поширювали текстові повідомлення та скріншоти Google Maps. Вони містили координати місць розташування і переміщення особового складу і техніки ЗСУ на території міст Костянтинівки та Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Обидва засуджених очікували на вирок суду під вартою.

Досудове розслідування здійснює СБУ.

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