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Засуджено до позбавлення волі двох інформаторів, які здавали позиції військових ЗСУ в Костянтинівці та Бахмуті, - Офіс генпрокурора. ФОТО

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За підтримання публічного обвинувачення Донецькою обласною прокуратурою суд визнав двох громадян України винними у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм призначено покарання у вигляді 5 років і 6 місяців та 6 років позбавлення волі.

"Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року житель сел. Клебан-Бик Краматорського району, а у травні-липні мешканець м. Бахмут з власних телефонів через мессенджер поширювали текстові повідомлення та скріншоти Google Maps. Вони містили координати місць розташування і переміщення особового складу і техніки ЗСУ на території міст Костянтинівки та Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Обидва засуджених очікували на вирок суду під вартою.

Досудове розслідування здійснює СБУ.

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Засуджено до позбавлення волі двох інформаторів, які здавали позиції військових ЗСУ в Костянтинівці та Бахмуті, - Офіс генпрокурора 01
Засуджено до позбавлення волі двох інформаторів, які здавали позиції військових ЗСУ в Костянтинівці та Бахмуті, - Офіс генпрокурора 02

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Занадто м'яке покарання для такої нечисті!
  • Sharl
    Ну и шо вы им рожи позамазовали? Думаете за время отсидки исправятся??? Смешно слышать….
  • Вадим Владимирович 587dba0e
    Зачем конченым морды замалевывать. Пусть все их знают.
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