Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: Загинули 2 цивільних, 7 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстрілювали центр та північ Донецької області.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв.



На Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби ворог обстріляв три райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди



















