Перше в історії ПЦУ різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі. ФОТОрепортаж

7 січня Православна Церква України як правонаступниця давньої Київської Митрополії провела богослужіння в головному храмі Києво-Печерської Лаври - Успенському соборі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Різдвяне Богослужіння вперше відправив предстоятель Православної церкви України миторополит Епіфаній.

Нагадаємо, раніше Українська православна церква Московського партіархату заявила, що Православна церква України не має права проводити різдвяне богослужіння на території Києво-Печерської Лаври. При цьому в УПЦ МП посилалися на слова в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександра Рудника. Після цього сам Рудник заявив, що інформація застаріла, а ПЦУ звернулася до нього із запитом на проведення богослужіння та отримала такий дозвіл, про що було укладено договір.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.