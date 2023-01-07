Внаслідок обстрілу Бахмута загинули 2 цивільних, 13 осіб дістали травми та поранення, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
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6 січня російські загарбники обстріляли Бахмут та Бахмутський район на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.