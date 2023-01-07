Окупанти за добу понад 200 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби ворожа армія понад 200 разів влучила по території міста Гуляйполе, що у Запорізькій області.

Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

"У Гуляйполі впродовж доби відбулося понад двісті влучань по території міста. Росіяни гатили з танків, мінометів, застосовували реактивні системи залпового вогню", - йдеться в дописі.

Зазначається, що пошкоджено як житловий фонд, так і цивільну інфраструктуру.

Крім того, неспокійною залишається ситуація у Василівському районі. У Степногірську "Градами" пошкоджені склади на місцевому підприємстві. А в селі Павлівка, розташованому неподалік міста, вогнем російських загарбників пошкоджено приватний будинок.

Скоєні військовими РФ злочини задокументовані правоохоронцями в межах ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" КК України. За кожним фактом збройної агресії відкриті кримінальні провадження.

Дивіться також: Наслідки обстрілу населених пунктів Пологівського району, Гуляйполя та Оріхова. ФОТОрепортаж













