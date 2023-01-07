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Окупанти за добу понад 200 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

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Упродовж минулої доби ворожа армія понад 200 разів влучила по території міста Гуляйполе, що у Запорізькій області.

Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

"У Гуляйполі впродовж доби відбулося понад двісті влучань по території міста. Росіяни гатили з танків, мінометів, застосовували реактивні системи залпового вогню", - йдеться в дописі.

Зазначається, що пошкоджено як житловий фонд, так і цивільну інфраструктуру.

Крім того, неспокійною залишається ситуація у Василівському районі. У Степногірську "Градами" пошкоджені склади на місцевому підприємстві. А в селі Павлівка, розташованому неподалік міста, вогнем російських загарбників пошкоджено приватний будинок.

Скоєні військовими РФ злочини задокументовані правоохоронцями в межах ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" КК України. За кожним фактом збройної агресії відкриті кримінальні провадження.

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Окупанти за добу понад 200 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі 01
Окупанти за добу понад 200 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі 02
Окупанти за добу понад 200 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі 03
Окупанти за добу понад 200 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі 04
Окупанти за добу понад 200 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі 05
Окупанти за добу понад 200 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі 06
Окупанти за добу понад 200 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі 07

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