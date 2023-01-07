Росіяни з безпілотника скинули 2 вибухівки на подвір’я в селі на Сумщині, - ОВА. ФОТО

7 січня, російські військові за допомогою безпілотника скинули вибухівку прямо на подвір’я жителів Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Ситуація на прикордонні станом на 21:00 7 січня 2023.

Великописарівська громада: ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя. Чоловік дивом не постраждав.

Шалигинська громада: росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів в нашу сторону. Разом було 17 черг. Обійшлося без жертв і руйнувань".

Пізніше він додав: "Після 20 години ворог відкривав вогонь з кулемета (16 черг) в напрямку Шалигинської громади".

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