Вночі окупанти завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 по Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти обстріляли Краматорськ і Костянтинівку.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкта, а також гаражний кооператив.

У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.

Крім того, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та смт Курахівка - пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

Ворог не припиняє тероризувати передусім цивільне населення, завдаючи ударів по важливих об'єктах інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян на нашій українській землі детально фіксуємо. Відповідь триматимуть усі, причетні до злочинів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: Загинули 2 цивільних, 7 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж











