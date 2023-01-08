Вночі окупанти завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 по Костянтинівці. ФОТОрепортаж
Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкта, а також гаражний кооператив.
У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.
Крім того, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та смт Курахівка - пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.
Ворог не припиняє тероризувати передусім цивільне населення, завдаючи ударів по важливих об'єктах інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян на нашій українській землі детально фіксуємо. Відповідь триматимуть усі, причетні до злочинів", - йдеться в повідомленні.